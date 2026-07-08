AI資料中心擴張！美國估今明兩年用電需求再創歷史新高

美國能源資訊局（EIA）6日發布「短期能源展望」（STEO）報告指出，美國電力消費量去年連續第二年創新高後，今、明兩年預料將進一步成長，主要受耗電量龐大的人工智慧（AI）資料中心擴張，及電氣化進展帶動。

EIA指出，美國去年的電力需求達到創紀錄的4.195兆度（kWh，瓩小時），預測今年將再增至4.269兆度，明年再提高到4.399兆度，需求激增的主因是用於AI與加密貨幣的資料中心迅速擴張，同時家庭和企業在取暖和交通運輸領域擴大使用電力、減少採用化石燃料。

EIA指出，商業部門引領用電需求成長，預估今年的商業部門電力需求將歷來首度超越住宅用電需求。EIA預測，今年對商業用戶的售電量將增至1.550兆度，工業用戶售電量將增至1.065兆度，住宅用電售電量則將略降至1.508兆度。

隨著再生能源發電量攀升，EIA預估，今年煤炭發電量占比將降至15%，明年也維持在15%，低於去年的17%，今、明兩年的天然氣發電量占比估將維持在40%，與去年相同。

EIA預測，今年的再生能源發電量占比將從去年的約24%，提高到25%，明年再升至27%，而核能發電量的2026及2027年占比，都將與2025年的18%相同。