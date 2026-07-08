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Kospi再挫5.7%！韓股跌入熊市 AI需求前景疑慮衝擊今年全球最強股市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kospi 指數周三再度下跌 5.7%。歐新社
Kospi 指數周三再度下跌 5.7%。歐新社

韓股市周三跌勢擴大，大盤跌向技術性熊市，投資人重新評估 AI 需求前景。

Kospi 指數一度下跌 5.7%，較上月歷史高點回落約 20%。記憶體大廠 SK 海力士一度下跌 5%，三星電子下跌 6.9%。

南韓股市今年是全球表現最佳市場，但過度依賴兩大晶片製造商，也使其在市場對半導體氣氛轉弱時格外脆弱。槓桿型 ETF 會放大漲跌，也加劇市場波動。

富達國際投資組合經理 Ian Samson 說：「這波波動升高，很大一部分來自基本面不確定性。我們確實看到 AI 帶動各類半導體出現真實且龐大的需求，但這主要來自少數大型科技公司掌控的1 兆美元資本支出。」他並指出，若這波晶片支出證明不可持續，就會帶來走下坡的風險。

過去幾周，Kospi 劇烈震盪，投資人仔細檢視 AI 產業每一步進展，以驗證這波漲勢能否持續。Kospi 今年一度大漲約 116%，如今漲幅已縮小至約 73%，但仍是全球表現最佳的主要指數。

韓股 半導體 南韓

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