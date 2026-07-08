美批准OpenAI發布GPT 5.6！本周可望全面上線

美國媒體Axios周二引述知情人士報導，美國商務部已批准OpenAI最新旗艦系列GPT 5.6的全面發布。

報導指出，OpenAI預計本周大規模發布GPT 5.6。此前，公司已完成額外測試，並與政府官員舉行會議。上月因應政府要求，GPT 5.6延後全面公開發布，顯示美國政府已開始介入最先進AI模型的發布流程。

若5.6的功能顯著提升，可能迫使Google、Anthropic、xAI等競爭對手加快推出更強大的模型，也可能帶動企業AI應用再升溫。

根據路透，這項報導目前無法立即獲得證實。

上月，OpenAI曾表示，應政府要求，將延後GPT 5.6全面公開發布，初期僅限一小群經審查的合作夥伴合法使用，且合作夥伴資料已提供主管機關。