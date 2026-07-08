美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高

美銀證券（BofA Securities）7日上調Google母公司Alphabet、亞馬遜及Meta等三大雲端服務供應商（CSP）的資本支出額預測，以支持人工智慧（AI）雄心，同時提醒建置資料中心的成本持續提高。

美銀證券預測，Alphabet今年支出將達1,950億美元，高於先前預估的1,870億美元，明年的支出預測也從2,570億美元調升至2,900億美元。

Meta今年的支出額預估也被調高150億美元，達到1,450億美元，明年的支出預測從1,570億美元上調至1,850億美元。Meta雖然沒有公有雲事業，但已積極擴張其全球資料中心基礎設施，以支持自家應用程式（App）。

美銀證券雖維持亞馬遜AWS今年資本支出額預估於1,590億美元不變，但提高明年的支出預測至2,300億美元，高於之前預期的1,960億美元。

美銀證券指出，記憶體成本持續上漲，包括DRAM現貨價格上季以來已上漲40%，可能進一步推升超大規模雲端業者的支出額。

而且，全新且高耗能的AI模型相繼問世，也可能提高基礎建設成本。美銀證券指出，Meta下一代AI模型「Watermelon」所需要的運算資源，是4月發表「Muse Spark」模型的十倍，顯示提高資料中心容量的代價高昂。

美銀的計算顯示，AI資料中心每百萬瓩（GW）容量的打造成本可能介於250億-450億美元，AI伺服器和繪圖處理器（GPU）就占了一半以上，介於140億-280億美元，之後是電力基礎設施和網路成本，且隨著業者繼續建置資料中心，成本預料將持續累積。

美銀證券的分析師指出，2025年來已安裝的資料中心容量正穩定擴增，預估到2030年時，亞馬遜的已安裝容量將達58.1 GW，Alphabet將達32.4 GW，Meta則將為22.8 GW。

不過，全球AI晶片類股仍籠罩在賣壓之下，利空包括投資人重新評估價位是否過高、DeepSeek傳出正開發自家晶片、及AI支出步調憂慮。另外亞馬遜揭露將發行至少250億美元債券，也增添科技巨頭舉債擴張AI基礎設施的憂慮。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲指出，市場對AI「採用曲線的預期，看來可能太過樂觀，可能牽動投資金額」。

Gabelli基金分析師蘇杉托認為，半導體類股正經歷「劇烈波動的過渡期」，但上修財測等正面利多近期不太可能出現，「以記憶體來說，產能擴增會在2027年到來，而非2026年」，記憶體晶片業者已賣光今年的庫存。