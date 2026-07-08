快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

聽新聞
0:00 / 0:00

美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美銀證券上調Alphabet、亞馬遜及Meta等三大CSP的資本支出額預測。路透
美銀證券上調Alphabet、亞馬遜及Meta等三大CSP的資本支出額預測。路透

美銀證券（BofA Securities）7日上調Google母公司Alphabet亞馬遜及Meta等三大雲端服務供應商（CSP）的資本支出額預測，以支持人工智慧（AI）雄心，同時提醒建置資料中心的成本持續提高。

美銀證券預測，Alphabet今年支出將達1,950億美元，高於先前預估的1,870億美元，明年的支出預測也從2,570億美元調升至2,900億美元。

Meta今年的支出額預估也被調高150億美元，達到1,450億美元，明年的支出預測從1,570億美元上調至1,850億美元。Meta雖然沒有公有雲事業，但已積極擴張其全球資料中心基礎設施，以支持自家應用程式（App）。

美銀證券雖維持亞馬遜AWS今年資本支出額預估於1,590億美元不變，但提高明年的支出預測至2,300億美元，高於之前預期的1,960億美元。

美銀證券指出，記憶體成本持續上漲，包括DRAM現貨價格上季以來已上漲40%，可能進一步推升超大規模雲端業者的支出額。

而且，全新且高耗能的AI模型相繼問世，也可能提高基礎建設成本。美銀證券指出，Meta下一代AI模型「Watermelon」所需要的運算資源，是4月發表「Muse Spark」模型的十倍，顯示提高資料中心容量的代價高昂。

美銀的計算顯示，AI資料中心每百萬瓩（GW）容量的打造成本可能介於250億-450億美元，AI伺服器和繪圖處理器（GPU）就占了一半以上，介於140億-280億美元，之後是電力基礎設施和網路成本，且隨著業者繼續建置資料中心，成本預料將持續累積。

美銀證券的分析師指出，2025年來已安裝的資料中心容量正穩定擴增，預估到2030年時，亞馬遜的已安裝容量將達58.1 GW，Alphabet將達32.4 GW，Meta則將為22.8 GW。

不過，全球AI晶片類股仍籠罩在賣壓之下，利空包括投資人重新評估價位是否過高、DeepSeek傳出正開發自家晶片、及AI支出步調憂慮。另外亞馬遜揭露將發行至少250億美元債券，也增添科技巨頭舉債擴張AI基礎設施的憂慮。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲指出，市場對AI「採用曲線的預期，看來可能太過樂觀，可能牽動投資金額」。

Gabelli基金分析師蘇杉托認為，半導體類股正經歷「劇烈波動的過渡期」，但上修財測等正面利多近期不太可能出現，「以記憶體來說，產能擴增會在2027年到來，而非2026年」，記憶體晶片業者已賣光今年的庫存。

Alphabet Google 亞馬遜

延伸閱讀

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

瑞銀：AI 基建股將超越科技七雄 比瘋狂投資卻無法確定報酬的巨頭們更受關注

Token支出下跌 AI股警訊 相關指數5月觸頂後回落近20%

亞馬遜250億美元發債認購遠低於市場水準 AI債券熱潮降溫

相關新聞

AI資料中心擴張！美國估今明兩年用電需求再創歷史新高

美國能源資訊局（EIA）6日發布「短期能源展望」（STEO）報告指出，美國電力消費量去年連續第二年創新高後，今、明兩年預料將進一步成長，主要受耗電量龐大的人工智慧（AI）資料中心擴張，及電氣化進展帶動。

Kospi再挫5.7% 韓股跌入熊市 AI需求前景疑慮衝擊今年全球最強股市

南韓股市周三跌勢擴大，大盤跌向技術性熊市，投資人重新評估 AI 需求前景。

美批准OpenAI發布GPT 5.6！本周可望全面上線

美國媒體Axios周二引述知情人士報導，美國商務部已批准OpenAI最新旗艦系列GPT 5.6的全面發布。

美銀上調三大CSP資本支出預測 示警資料中心建置成本升高

美銀證券（BofA Securities）7日上調Google母公司Alphabet、亞馬遜及Meta等三大雲端服務供應商（CSP）的資本支出額預測，以支持人工智慧（AI）雄心，同時提醒建置資料中心的成本持續提高。

亞馬遜250億美元發債認購遠低於市場水準 AI債券熱潮降溫

亞馬遜（Amazon）今年初發售史上最大規模債券，AI 熱潮帶動投資人認購蜂擁而至。但這一次，市場聲勢明顯降溫。

蘋果傳測試陸企長鑫存儲DRAM 記憶體黑馬崛起 擴產也難壓價格

中國記憶體晶片大廠長鑫儲存（CXMT）翻身了！受惠記憶體需求暴增，長鑫不僅成為北京打造本土AI供應鏈的核心，也吸引蘋果（Apple）測試其DRAM晶片，IPO估值上看人民幣3兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。