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亞馬遜250億美元發債認購遠低於市場水準 AI債券熱潮降溫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞馬遜提供較高的新債溢價，溢價幅度比過去幾個月常見水準高出好幾倍，市場需求依舊疲軟。路透
亞馬遜提供較高的新債溢價，溢價幅度比過去幾個月常見水準高出好幾倍，市場需求依舊疲軟。路透

亞馬遜Amazon）今年初發售史上最大規模債券，AI 熱潮帶動投資人認購蜂擁而至。但這一次，市場聲勢明顯降溫。

彭博引述知情人士報導，亞馬遜周二發行 250 億美元債券，需求一度達 620 億美元，但承銷券商調降最終提供給投資人的利差後，訂單縮至約 410 億美元，認購倍數為1.6 倍。彭博彙整數據顯示，今年美國投資等級企業債平均認購倍數約為四倍，這次明顯遜色。

資料顯示，即使亞馬遜提供較高的新債溢價，溢價幅度比過去幾個月常見水準高出好幾倍，市場需求依舊疲軟。這顯示即使是信評最高的超大規模雲端業者，市場能提供的資金規模也有其極限。隨著亞馬遜加大 AI 基礎設施支出，這次發債使一年來發債規模達約 1,070 億美元，為同期大型科技公司之最。

Impax 資產管理公司經理人特辛卡（Tony Trzcinka）說：「投資人仍有進場，但先前那波超大規模雲端業者債券熱潮的狂熱，顯然已經消退。這次交易需要更高溢價才能成功定價。」

資料顯示，亞馬遜周二這筆交易使今年全球信用市場發債總額增至約 3,350 億美元，為 2025 年水準的兩倍多。供給快速增加，引發投資人疲乏疑慮。亞馬遜這次發債也導致科技債在次級市場走弱。

亞馬遜今年資本支出預估接近2,000 億美元，已透過不同幣別籌措資金。彭博引述知情人士報導，最新這筆交易已滿足亞馬遜今年美元的資金需求，若再發行美元債，可能就是純粹看好市場行情。

亞馬遜上次進入美元債市場是在 3 月，當時籌得 370 億美元，創下美國企業債史上第四大發行案。亞馬遜當時也發行 145 億歐元（166 億美元）歐元計價債券，5 月再發行瑞郎債，上月則發行加幣債，且同樣創下紀錄。

亞馬遜發債規模超越其他科技巨人 /Codex協作
亞馬遜發債規模超越其他科技巨人 /Codex協作

亞馬遜新債認購倍數遠低於其他超大規模資料中心業者。/Codex協作
亞馬遜新債認購倍數遠低於其他超大規模資料中心業者。/Codex協作

亞馬遜 債券 Amazon

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