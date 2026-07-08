美伊戰爭油價暴漲 美國航空業5月燃油支出年增84%

美國運輸統計局今天公布最新數據指出，美國各家航空公司5月航空燃油支出達66.6億美元（約新台幣2141億），較去年同期高84%，燃油成本已連續第2個月突破60億美元大關。

美聯社報導，美國運輸統計局（Bureau ofTransportation Statistics）表示，今年4月燃油支出為64.7億美元（約新台幣2080億）。

航空業燃油費用之所以比去年同期大增，並非使用量大增，燃油單價上漲才是主因。美國各航空公司5月燃油用量為16.27億加侖，較去年5月減少0.6%，4月用量也比去年同期略低。

運輸統計局表示，5月航空公司支付的燃油價格平均為每加侖（約3.785公升）4.09美元（約新台幣131元），略低於4月的4.11美元，但較2025年5月的2.21美元高出85%。

為因應燃油成本大漲，全球各大航空公司已紛紛調漲票價及相關費用，同時減少航班。燃油通常是航空業最大的營運成本之一，因此也特別容易受到能源價格波動影響。

最新數據顯示，今年中東衝突爆發後，全球原油與燃油運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受阻，能源價格急劇上漲引發的衝擊持續發酵。

自美國與伊朗達成臨時停火協議以來，燃油價格已從春季高點回落，為航空業帶來喘息空間，但停火協議仍存在變數。

英國軍方表示，今天有3艘油輪在荷莫茲海峽遭擊中；此外，美國也撤銷原本在美伊協議下允許伊朗銷售石油的許可證。