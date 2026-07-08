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三星財報優於預期竟引爆賣壓 恐威脅台積電下周「法說會行情」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
台積電和艾司摩爾（ASML）下周公布財報時，股價上漲的門檻可能已提高。路透
台積電和艾司摩爾（ASML）下周公布財報時，股價上漲的門檻可能已提高。路透

三星電子上季獲利飆增，卻因未令市場驚豔，反而引爆全球人工智慧（AI）與晶片類股賣壓，分析師指出，這顯示台積電和艾司摩爾（ASML）下周公布財報時，股價上漲的門檻提高了。

三星電子7日公布的上季初估營業利益年增18倍、且創新高，營收也成長超過一倍，股價7日收盤卻暴跌6.9%，且頹勢延續到8日盤中，下跌1.2%。

其實三星電子的獲利略優於華爾街預期，但該公司股價在過去一年來狂漲382%後，「略優於」分析師的預估，似乎反而給了投資人獲利了結的藉口。

Trade Nation分析師莫里森（David Morrison）指出，儘管三星電子上季營利跳增，但投資人擔心晶片和AI類股「未來可能難以維持這種銷售與利潤的高水準」。

瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）更直言，考量到全球半導體和動能因素，可以說三星上季財報不如預期，且展望向下，「這就是我說的動能反轉」。

在這種環境下，台積電與艾司摩爾（ASML）下周公布第2季財報時，股價上漲的門檻也墊高，克萊恩指出，「台積電和ASML下周的門檻都很高，風險無疑是即便優於預期、上修財測，股價卻下跌」。

台積電預定16日下午2時舉行第2季法說會，ASML預定台灣時間15日下午1時公布第2季財報。

三星 台積電 三星電子

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