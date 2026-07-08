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輝達CPU再下一城！獲AI新創Perplexity採用 挑戰Intel、AMD地位

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI新創Perplexity宣布採用輝達Vera CPU。路透
AI新創Perplexity宣布採用輝達Vera CPU。路透

路透報導，AI新創公司Perplexity周二證實，將採用輝達（Nvidia）的新款中央處理器（CPU）。這也顯示，輝達正積極拓展CPU市場，挑戰長期主導該領域的英特爾（Intel）和超微（AMD）。

輝達表示，旗下的Vera CPU預計在本會計年度結束前創造200億美元營收。相較於專為人工智慧（AI）打造的晶片，Vera是用途更廣泛的通用運算晶片。隨著OpenAI、DeepSeek等AI公司開始自行設計AI晶片，Vera也是輝達推動營收多元化的重要布局。

CPU市場長年由英特爾與超微主導，涵蓋筆電、伺服器等裝置。但許多CPU設計於AI代理（AI agents）興起之前，未必符合新一代AI工作負載需求。

Perplexity企業運算基礎設施副總裁Nate Kupp表示，Vera在執行AI代理編碼任務時，速度是傳統CPU的1.5倍。他表示，Vera非常契合Perplexity的核心工作負載需求。但未透露採購數量。

輝達此前披露，OpenAI、Anthropic及甲骨文（Oracle）也計劃採用其CPU。

AMD 輝達 Intel

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