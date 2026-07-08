早盤一度再挫近4%…韓股Kospi指數翻紅了 亞洲能源股隨油價走高

南韓股市 Kospi 指數剛翻紅，一度上漲1.7%，收復早盤近 4% 跌幅，日經225指數早盤跌幅也收斂。不過，整體市場氣氛仍顯脆弱，美元買盤升溫，油價也走高。

亞洲能源股上漲，跟隨油價走高。美國對伊朗發動新一波空襲，並撤銷允許伊朗在全球出售石油的豁免後，油價大漲。

布蘭特原油一度上漲 2.8%，漲逾每桶 76 美元；西德州中級原油（WTI）站上 72 美元。