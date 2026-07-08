小摩：投資人低估特斯拉與SpaceX合併障礙 三訊號看交易近了

摩根大通分析師古普塔（Rajat Gupta）表示，儘管特斯拉和SpaceX合併「理論上合情合理」，但目前圍繞合併的揣測，低估了阻礙交易的潛在障礙。

古普塔表示，合併將使執行長馬斯克得以「整合兩大平台的願景、使命和工程領導力」，兩家公司共有的人工智慧領域雄心將成為「潛在的戰略黏合劑」。

但他也指出潛在障礙，包括多司法轄區的監管批准，尤其是在中國的審查；治理和投票權的對稱性問題；以及，「外界認為，這項交易將由SpaceX主導收購，而非對等合併」。

他補充說：「總體而言，我們將關注SpaceX的收購支付方式、監管環境變化，以及馬斯克在特斯拉的投票權，作為評估潛在合併是否接近的訊號。」

摩根大通研判，若交易發生，最可能的架構將是由SpaceX主導、以全股票方式收購特斯拉。古普塔表示，此一交易架構可能最能縮小估值差距，同時避免大規模現金支出。此一交易結構應最能縮小估值差距，同時避免大規模現金支出。

古普塔給予特斯拉「中性」評級，目標價為475美元。該股周二下跌逾4%至402.9美元。