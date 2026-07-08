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IMF新首席經濟學家出爐！有三重國籍的她接任

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
前英國央行貨幣政策委員、現任倫敦政經學院經濟學教授的Silvana Tenreyro將出任國際貨幣基金會（IMF）首席經濟學家。路透
前英國央行貨幣政策委員、現任倫敦政經學院經濟學教授的Silvana Tenreyro將出任國際貨幣基金會（IMF）首席經濟學家。路透

國際貨幣基金（IMF）周二宣布，前英國央行貨幣政策委員、現任倫敦政經學院（LSE）經濟學教授鄧雷羅（Silvana Tenreyro）將接掌IMF首席經濟學家一職，預定下月上任，接替7月1日已離職的古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）。

鄧雷羅擁有英國、義大利與阿根廷三重國籍，未來將為IMF經濟紓困方案設計建言，並直接向總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）提供政策諮詢。作為IMF研究部門主管，她將率領經濟學家團隊，負責《世界經濟展望》等旗艦研究報告，其中備受矚目的半年度《世界經濟展望》將發布全球經濟成長與通膨預測。

IMF總裁喬治艾娃形容鄧雷羅是「傑出的領導者與溝通者」，具備包容多元觀點的能力。

鄧雷羅是IMF史上第二位女性首席經濟學家，前一位是2019年至2022年間的哈佛大學教授高萍娜（Gita Gopinath）。

鄧雷羅擁有哈佛大學經濟學博士學位，專長貨幣經濟與國際貿易研究，曾在波士頓聯邦準備銀行及模里西斯央行任職，2017年至2023年間擔任英國央行貨幣政策委員，當時被視為利率政策立場偏鴿派成員。

IMF 阿根廷 英國

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