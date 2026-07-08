美議員：缺台晶片浩劫難料 美須因應灰色地帶戰術

美國聯邦眾議員文德曼今天在華府智庫發表談話指出，先進晶片產地在可見未來仍距離中國不遠，美國若無法取得台灣晶片，將面臨經濟大蕭條後最大的經濟危機，美國及其盟友必須因應中國對台的灰色地帶戰術。

民主黨籍聯邦眾議員文德曼（Eugene Vindman）在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center forStrategic and International Studies）舉行的「第16屆南海會議」發表視訊演說，示警台灣面臨灰色地帶戰術挑戰，美國及其盟邦必須因應。

文德曼引述彭博經濟研究（Bloomberg Economics）年初的評估，台海若發生戰爭，全球GDP將減少10兆美元，這是2008年全球金融危機損失的2倍以上。台灣，特別是台積電，生產全球9成以上的先進晶片，無論美國增加多少晶片廠，先進晶片（產地）在可見未來仍位於中國東邊百里之外。

他表示，美中競爭至今仍是美國外交政策的第一要務，台灣危機將造成經濟效應與金融的雙重危機。從戰爭成本考量，試想中國截斷晶片路徑的後果。美國若無法取得台灣晶片，會是經濟大蕭條後最重大的經濟危機，造成浩劫將無法想像。

文德曼指出，中國國家主席習近平緩慢推升灰色地帶戰術迫使美國回應，美國必須預作準備，例如中國海警若宣布對所有進入台灣的船隻進行關稅檢查該如何因應。

他指出，總統川普（Donald Trump）5月訪問北京之後幾週，中國對台灣東部海域進行巡查特別行動並傳出攔檢商船。中國也可宣稱依據關稅法令，要求進出台灣的飛行器提供清單，甚至可能進行隔離檢疫。

文德曼說：「這不像戰爭，也不是封鎖，這是嚴重挑釁，美國及其盟友必須因應，但面對灰色地帶的回應戰略不多。」

他強調，數十年來美國遵循一中政策與戰略模糊，讓美國可支持台灣但不必然激怒中國。美國承諾對台灣人實際上的獨立至今仍然清晰。