三星量產AI資料中心SSD 搶進輝達Vera Rubin平台 讀寫速度較前代倍增

三星電子已開始量產旗下最先進的資料中心儲存硬碟，這款產品預定用於輝達即將推出的 Vera Rubin 平台。

這款名為 PM1763 的企業級固態硬碟（SSD），今年初曾在輝達 GTC 大會發表。三星當時也同步展示下一代高頻寬記憶體（HBM4）和低功耗 SOCAMM2 模組，共同構成專為AI資料中心設計的完整解決方案。

三星周三發布新聞稿說說，這款儲存碟採用三星最新 V-NAND 快閃記憶體晶片，以及新開發的 4 奈米控制器，讀寫速度比前一代快逾一倍。三星表示，PM1763 設計目的是降低先進處理器和 AI 加速器讀取資料時的延遲；為了在 AI 訓練和推論期間維持高速表現，這款儲存硬碟也具備液冷功能。

集邦科技（TrendForce）資料顯示，三星第1季以 35% 市占率居企業級固態硬碟市場首位，其後依序為 SK 海力士、美光科技、鎧俠控股和鎧俠合作夥伴 SanDisk。