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台積電德國廠外溢效應 德小鎮推自動駕駛優化交通

中央社／ 柏林7日專電

台積電德國廠尚未投產，已帶動周邊城市調整交通規劃。距離德勒斯登（Dresden）約20公里的拉德貝格市，近日決議啟動公共運輸自動駕駛可行性研究，希望改善當地公共運輸，在半導體聚落帶動的人才競爭下，提升城市競爭力。

薩克森日報（SZ）報導，拉德貝格（Radeberg）市議會日前以多數決通過公共運輸自動駕駛可行性研究計畫，評估導入自動駕駛公共運輸系統的可行性，作為後續交通建設及申請補助的依據。

市府表示，促使這項研究的主因是台積電合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）落腳德勒斯登北部。隨著晶圓廠建設推進，對專業及技術人才需求持續增加，當地企業面臨更激烈的人才競爭，因此改善公共運輸、提升工業區交通可達性成為重要市政課題。

報導指出，自動駕駛之所以成為當地改善公共運輸的新方向，主要是因為公共運輸競爭力不足，加上巴士司機持續短缺。

市府發言人岡特（Sarah Günther）指出，相較於私人汽車，薩克森邦（Sachsen）都會區以外的公共運輸在路網涵蓋、班次頻率及通勤時間等方面仍缺乏競爭力；另一方面，人口老化及巴士司機培訓門檻較高，也使駕駛人力日益不足，因此市府將自動駕駛視為改善公共運輸的一項可能方案。

根據規劃，可行性研究將分析當地實際交通需求，篩選適合自動化行駛的路線，評估所需基礎設施、營運模式及經濟效益，並作為後續正式推動自駕公共運輸計畫的基礎。

根據報導，研究預算約15萬歐元（約新台幣550萬元），未來將作為拉德貝格市、德勒斯登交通聯盟（ZVVO）及潛在投資人協商的依據，並據以申請未來車輛及基礎設施補助。

市長霍梅（Frank Höhme）表示，這項自動駕駛可行性研究一旦完成，可望成為薩克森邦的示範性交通創新計畫，不僅有助提升城市競爭力，也展現地方政府主動因應產業發展、打造未來交通模式的決心。

台積電 德國 歐洲

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