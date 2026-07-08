台積電ADR受費半拖累大跌4.3% 較台北交易溢價縮為14%

台積電ADR周二大跌4.3%，收在432.57美元，吐盡前一日漲幅，較台北交易溢價縮減為14%。

美國股市周二收低，AI 和半導體股賣壓加劇，三星電子財報未能滿足市場極高期待，加上荷莫茲海峽船隻遇襲推升油價和債券殖利率，投資人對 AI 行情能否延續的疑慮升高。

道瓊工業指數下跌 130.76 點，跌幅 0.3%，收 52,925.15 點；標普 500 指數下跌 33.58 點，跌幅 0.5%，收 7,503.85 點；那斯達克綜合指數下跌 302.47 點，跌幅 1.16%，收在 25,818.69 點，已較 6 月 2 日歷史高點回落 4.7%。

費半指數大跌4.7%，今年漲幅縮小至約 74%。美光重挫 4.7%。輝達（NVIDIA）漲0.7%，是費半成分股中唯一上漲的股票。

台灣加權股價指數周二大跌1077.28點，收在45,479.11點。台積電（2330）跌0.8%收在2,440元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,782.20 -4.25 2,440.00 14.02

日月光投控 ASX US 637.55 -8.47 651.00 -2.07

聯電 UMC US 153.27 -7.74 155.00 -1.12

中華電 CHT US 140.57 -0.91 141.00 -0.31