聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR受費半拖累大跌4.3% 較台北交易溢價縮為14%
台積電ADR周二大跌4.3%，收在432.57美元，吐盡前一日漲幅，較台北交易溢價縮減為14%。
美國股市周二收低，AI 和半導體股賣壓加劇，三星電子財報未能滿足市場極高期待，加上荷莫茲海峽船隻遇襲推升油價和債券殖利率，投資人對 AI 行情能否延續的疑慮升高。
道瓊工業指數下跌 130.76 點，跌幅 0.3%，收 52,925.15 點；標普 500 指數下跌 33.58 點，跌幅 0.5%，收 7,503.85 點；那斯達克綜合指數下跌 302.47 點，跌幅 1.16%，收在 25,818.69 點，已較 6 月 2 日歷史高點回落 4.7%。
費半指數大跌4.7%，今年漲幅縮小至約 74%。美光重挫 4.7%。輝達（NVIDIA）漲0.7%，是費半成分股中唯一上漲的股票。
台灣加權股價指數周二大跌1077.28點，收在45,479.11點。台積電（2330）跌0.8%收在2,440元。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM US 2,782.20 -4.25 2,440.00 14.02
日月光投控 ASX US 637.55 -8.47 651.00 -2.07
聯電 UMC US 153.27 -7.74 155.00 -1.12
中華電 CHT US 140.57 -0.91 141.00 -0.31
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。