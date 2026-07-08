AI賣壓拖累美股收低 費半重挫4.7%、台積電ADR大跌4.3%

美國股市周二收低，AI 和半導體股賣壓加劇，三星電子財報未能滿足市場極高期待，加上荷莫茲海峽船隻遇襲推升油價和債券殖利率，投資人對 AI 行情能否延續的疑慮升高。

道瓊工業指數下跌 130.76 點，跌幅 0.3%，收 52,925.15 點；標普 500 指數下跌 33.58 點，跌幅 0.5%，收 7,503.85 點；那斯達克綜合指數下跌 302.47 點，跌幅 1.16%，收在 25,818.69 點，已較 6 月 2 日歷史高點回落 4.7%。

賣壓從南韓延燒至美股。三星電子預估第2季營業利益暴增至 19 倍，但仍未讓投資人驚豔，股價下跌並拖累南韓 Kospi 指數重挫近 5%。費半指數聞聲大跌4.7%，今年漲幅縮小至約 74%。那斯達克 100 指數下跌 1.8%。

美光重挫 4.7%，SanDisk 下跌 7.3%。市場也受到路透報導影響，報導指中國大陸新創公司 DeepSeek 正開發自家 AI 晶片，可能降低對輝達和華為晶片的依賴。

台積電ADR大跌4.3%，輝達（NVIDIA）漲0.7%，是費半成分股中唯一上漲的股票。

Horizon Investments 投資管理主管 Zachary Hill 說，AI 建設、半導體和記憶體股先前瘋狂上漲後，市場正在輪動，對這些公司的期待「已經高得幾乎無法超越」。

Joyce Wealth Management 總裁 J.D. Joyce 說，成功有時會成為自身最大敵人，因為要維持高速成長愈來愈難。不過他認為，AI 熱潮尚未走到那一步，半導體和 AI 股大漲仍有獲利同步大增支撐，和網路泡沫時期不同。

油價方面，荷莫茲海峽附近再傳船隻遇襲，加上美國財政部撤銷購買伊朗石油的許可，西德州中級原油期貨上漲 1.89 美元，漲幅 2.8%，收在每桶 70.44 美元，盤後一度升逾72 美元。伊朗伊斯蘭革命衛隊向兩艘商船發射飛彈，並以無人機攻擊第三艘船，凸顯德黑蘭仍試圖掌控這條水道，也讓美伊臨時和平協議面臨考驗。

油價反彈喚起通膨疑慮，美元指數上漲。美國2年期公債殖利率上升 3.7 個基點至 4.161%，創 6 月 22 日以來最大升幅；10年期公債殖利率上升 5 個基點至 4.529%，連六日走高，為 2024 年 10 月以來最長連漲。黃金期貨下跌 9.80 美元，跌幅 0.24%，報每英兩 4,145.30 美元。

UBS Chief Investment Office 的 Ulrike Hoffmann-Burchardi 說，雖然仍看好 AI 成長故事，並持續看到半導體和硬體有吸引力的機會，但下一波股市上漲可能會由更多產業共同帶動，投資人應確保布局多元。Miller Tabak 的 Matt Maley 說，市場近四到六周漲勢趨平，可能只是 4 月和 5 月強漲後的喘息。

下周大型銀行揭開財報季序幕，但科技前景仍會是市場焦點。資深策略師雅德尼（Ed Yardeni）警告，最大風險是科技公司，尤其超大規模雲端業者，無法超越分析師過度樂觀的單季預估，可能引發科技股修正；若資金轉向落後族群且財報優於預期，整體股市或許能避開修正。

企業消息方面，亞馬遜最新 250 億美元債券案需求達 620 億美元，低於 3 月 370 億美元發債案吸引的訂單規模。SK 海力士 280 億美元美國掛牌案在周四定價前已獲數倍超額認購。Meta 發表新的圖像生成 AI 模型。微軟為降低 AI 成本，開始在 Excel 和 Outlook 等軟體產品中，以自家模型取代 OpenAI 和 Anthropic。

Fiserv 上漲 1.8%，媒體報導該公司已接洽摩根大通和美銀等銀行，討論出售旗下的轉帳卡交易處理事業。

沃爾瑪上漲0.8%，該公司宣布調降牛絞肉及可口可樂等多項商品售價。

Corning 下跌 4.8%，Caterpillar 下跌 3.1%，SpaceX 納入那斯達克 100 指數首日仍下跌近 7%。