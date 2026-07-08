財報季開跑之際AI類股降溫 歐洲股市漲跌互見

美國總統川普表示，他預計九月廿四日前後會晤中國大陸國家主席習近平；這個時間與聯合國大會同期。習近平上任以來僅在二○一五年親自出席過一次聯合國大會，若此次九月行程成真，將是美中今年五月北京峰會後再次舉行高峰會，也可能成為習暌違多年後再度親赴聯大的重要外交活動。

2026-07-08 00:00