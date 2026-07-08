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財報季開跑之際AI類股降溫 歐洲股市漲跌互見
隨著備受矚目的財報季開跑，投資人對人工智慧（AI）類股的熱情再度冷卻，歐洲股市主要指數今天漲跌不一。
法新社報導，由於市場已向AI領域投入龐大資金，投資人預計將密切關注這波財報，以評估各大企業對AI發展前景的看法。
倫敦FTSE 100指數上漲14.11點或0.13%，收報10665.88點。
法蘭克福DAX指數下挫352.64點或1.37%，收在25465.25點。
巴黎CAC 40指數下跌43.63點或0.51%，收8436.24點。
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