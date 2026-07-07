路博邁：聯準會不降息不代表沒機會 債券配置價值提升

展望2026年下半年，全球金融市場持續聚焦美國聯準會政策動向。路博邁表示，雖然市場對降息時點仍存在分歧，但在高殖利率環境下，投資人不必等到降息正式啟動才進場，目前正是布局高品質固定收益資產的好時機。

路博邁投信副總裁戴君玫指出，今年以來市場對聯準會利率政策預期數度調整，從原先預期年底前降息2碼，轉為不降息，現在又反映升息1碼的可能性；然而，即使政策預期反覆修正，各類主要債券資產今年以來普遍維持正報酬，顯示高票息已成為固定收益投資的重要支撐，也提升債券面對利率波動的韌性。

戴君玫分析，近期油價已逐步回落至地緣政治事件前水準，有助於緩解市場對通膨再度升溫的疑慮；同時，美國實質薪資成長放緩、儲蓄率維持低檔，企業也開始透過動態價格變化來刺激消費，反映需求逐漸降溫。另一方面，勞動市場雖仍具韌性，但青年失業率攀升及全職就業成長放緩，也顯示經濟正朝向溫和降溫方向發展。

戴君玫認為，這代表聯準會短期內仍有充分理由維持觀望，基礎情境仍以今、明兩年按兵不動的可能性最高，待未來通膨持續改善後，再逐步展開降息循環。因此，目前市場真正應關注的，不是下一次FOMC會議是否降息，而是利率是否已接近本輪循環高點。

在投資布局方面，戴君玫指出，目前高品質投資級債具備「收益、品質、潛在資本利得」三大優勢。首先，殖利率明顯高於長期平均，提供具吸引力的收益來源；其次，高品質債券在經濟成長放緩的環境下，更具防禦特性；最後，一旦未來Fed啟動降息，殖利率下滑將有機會帶動債券價格上升，提供額外資本利得空間。值得注意的是，歷史數據顯示，債券投資的最佳時機往往發生在降息循環正式開始之前。回顧美國複合債券指數近30年表現，若於降息前一年布局，平均報酬率可達約10%。

此外，債券報酬來源並非僅來自價格上漲。分析過去10年投資級債的報酬結構顯示，票息收入長期都是債券最穩定的報酬來源，也是抵禦市場波動的重要安全墊。即使部分年度因利率上升導致債券價格下跌，穩定的票息收入仍有效緩衝跌幅；而當降息循環來臨時，投資人更可同時享有票息收益與價格上漲帶來的雙重報酬。

展望下半年，隨著股市評價偏高、波動可能因政策與地緣政治因素增加，複合債策略不僅具備穩定收益優勢，也有助提升投資組合分散效果。以NB策略收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）為例， 現階段配置持續聚焦在對利率敏感度較低的短天期債券，同時彈性調整存續期，以兼顧收益與風險風險控管。

戴君玫強調，當前的債市投資關鍵，不是在預測下一次降息何時到來，而是在高殖利率仍具吸引力時，先鎖定收益來源，並耐心等待未來利率回落帶來的資本利得機會。在這樣的環境下，複合債將是投資人下半年固定收益配置首選。