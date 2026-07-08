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世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

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三星好猛 一季賺贏三年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

隨著人工智慧（AI）熱潮持續推升高階記憶體晶片需求，三星電子第2季初估營業利益年增18倍，且超越過去三年的總和，但這個結果卻僅略優於市場預期，引發AI需求續航力憂慮，也引爆全球AI類股獲利了結賣壓。

三星7日公布第2季初估財報，營業利益增至創紀錄的89.4兆韓元（約580億美元），營收也跳增129.3%到創新高的171兆韓元。三星預定7月30日公布完整的第2季財報，將揭露淨利及各事業表現。

不過，三星上季營利僅比分析師的預期高出2.4%，未能讓已習慣AI企業獲利「大爆發」的投資人感到驚艷，反而讓近來已狂漲的三星股價遭遇獲利了結賣壓，股價7日重挫7.8%，市值蒸發870億美元，連帶拖累全球AI類股7日走低。

分析師指出，三星先前的股價已預先反映亮眼財報，但公布的成績單卻未帶來驚喜，未符合部分投資人的高度期待，同時其他投資人依然擔心AI資料中心支出可能減緩，因而先行獲利了結。滙豐銀行數據顯示，第2季DRAM平均售價季比漲逾40%，NAND價格更跳漲逾50%。

三星電子 三星

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