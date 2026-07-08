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輝達扮AI央行 解融資痛點

經濟日報／ 編譯林奇賢、記者尹慧中／綜合報導
研究機構SemiAnalysis 7日發布報告指出，全球AI相關債務到2029年將突破7兆美元，而輝達正透過提供「後盾」（backstop）的新融資模式，以自身投資級信用，化身AI中央銀行，為算力專案提供最低營收保證，成為AI基礎設施的信用支柱。 路透
研究機構SemiAnalysis 7日發布報告指出，全球AI相關債務到2029年將突破7兆美元，而輝達正透過提供「後盾」（backstop）的新融資模式，以自身投資級信用，化身AI中央銀行，為算力專案提供最低營收保證，成為AI基礎設施的信用支柱。 路透

研究機構SemiAnalysis昨（7）日發布報告指出，全球AI相關債務到2029年將突破7兆美元，而輝達正透過提供「後盾」（backstop）的新融資模式，以自身投資級信用，化身AI中央銀行，為算力專案提供最低營收保證，成為AI基礎設施的信用支柱。

當前市場痛點是圖形處理器（GPU）租賃市場缺乏公開定價與衍生品工具，且多數融資綁定五年期長約，導致急需短期算力的AI新創被迫接受高額預付金、簽長約或改租不符合需求的GPU。

輝達向新雲端業者（Neoclouds）提供為期六年的最低營收保證。在市場冷淡時可確保這些業者能償還債務；若營收超出一定水準，輝達則獲得分潤。

後盾計畫幫助新雲端業者克服以往難以集齊的晶片、資金與空間瓶頸。貸款銀行看重輝達AA的投資級信用評等，願意提供與後盾計畫年限相符的貸款。有了資金與後盾保證，新雲端業者能開拓以往無法觸及、需要短期算力的多元客戶。

此舉有幾個目的，首先是普及算力，讓這個市場不再只服務少數超大型雲端業者（Hyperscalers），而是開放給更多企業與客戶使用，提供更多元的GPU租賃合約，尤其希望增加一年以下的短約，滿足各種客戶的需求。

二是透過這個機制，讓放款機構更有信心向新雲端業者提供融資，也能讓銀行等機構逐步累積對GPU資產的理解，建立評估與管理相關風險的能力，進而推動GPU融資市場發展。

三是藉此協助新雲端業者快速擴張，如此一來就能擴大輝達GPU系統的買家基礎。

這項後盾計畫通常為期六年，輝達承諾以預先議定的保證價格（如六年平均每小時2.36美元）收購未售出的算力。在保證價格以下，由新雲端業者全額賺取；高於保證價格時，輝達分走整體收入的40%。

輝達此舉並非為了獲取內部算力或短期利潤，而是要重塑GPU市場結構。如果不打破現有必須依賴科技巨頭超大型雲端業者目前五年長約的模式，輝達的潛在市場規模很快就會遭遇瓶頸。

輝達透過扮演AI央行，注入信用與流動性，扶持缺乏高信用評等的小型買家與新雲端業者，避免市場被少數巨頭壟斷。

AI多元應用快速成長挹注半導體市場持續強勁成長，輝達、超微、蘋果、美光、台積電（2330）等大廠今年持續擴大投資應對成長。

營收 輝達 中央銀行

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