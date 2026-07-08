荷莫茲再傳船舶遇襲 國際油價7日應聲上漲

荷莫茲海峽又有船隻遭攻擊，沙烏地阿拉伯一艘油輪在同水域受損，考驗美伊停火協議，顯示這條關鍵水道的航行仍有風險，國際油價7日應聲上漲。

布蘭特原油9月期貨7日盤中攀漲1.8%至每桶73.31美元，西德州中級原油8月期貨一度走揚1.7%，報每桶69.74美元。分析師指出，若局勢進一步升高，布蘭特油價接下來可能漲至75美元，下個關注水準是80美元。歐洲天然氣價格7日也一度漲6%。

Axios與華爾街日報都引述美國官員報導，伊朗軍方6日深夜至少對兩艘航經荷莫茲海峽的商船開火，兩艘船體都遭重創，所幸無人傷亡。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）則表示，收到一艘沿著阿曼海岸航行荷莫茲海峽的油輪回報，遭不明拋射物攻擊。

另一艘遭攻擊的商船，似乎是卡達一艘滿載LNG的運輸船「Al Rekayyat」。安全顧問公司EOS風險集團發布警戒，證實這起攻擊發生在阿曼利馬以東約8海里（15公里）處，隨後引發火災，並將事件歸類為無人機或飛彈攻擊。之後，一艘懸掛沙烏地阿拉伯旗幟的油輪7日也在荷莫茲海峽附近受創。

美國總統川普6日威脅伊朗，美國會與伊朗達成協議，或「完成工作」，伊朗7日則說，只要威脅持續，就不會和美國開始協商最終協議。