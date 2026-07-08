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微軟裁員4,800人 整頓Xbox

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

微軟將裁員約4,800人，占員工總數約2%，其中多數是Xbox團隊。微軟坦承，遊戲產業正面臨「史上最嚴重的硬體危機」。這家市值2.9兆美元的公司7日在給員工的通知中說，這次被裁撤的職位「不會由AI取代」，但也指出「AI正在改變工作完成的方式」。約3,200個裁員來自Xbox團隊，其中1,600人會立即裁撤，另外1,600人會在未來一年內裁撤。其餘裁員則來自微軟商業部門。微軟員工總人數多達22.8萬人。

Xbox執行長夏瑪透過電郵告訴員工，Xbox「目前事業體質並不健康」，並指出「利潤率只有同類平台和發行事業的十分之一到三分之一」。

她呼籲Xbox進行「重整」，稱目前遊戲產業正面臨硬體需求疲弱、線上遊戲成長和零組件價格上漲等壓力。疫情期間的遊戲主機熱潮退燒後，主機事業成長放慢；遊戲開發商也面臨開發成本升高，加上AI需求推高晶片成本。

這次大幅裁員距離微軟完成史上最大交易僅三年。微軟當初以750億美元收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），原本是為了擴大遊戲組合、吸引更多用戶訂閱Game Pass服務，進而強化Xbox。

Xbox 微軟 體質

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