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世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

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太空題材熱 台鏈沾光

經濟日報／ 記者尹慧中吳凱中黃晶琳／台北報導

全球低軌衛星龍頭SpaceX正式納入那斯達克100指數，市場預期將再次帶起太空衛星的投資熱潮。而台灣SpaceX概念股近期股價拉回整理，但法人也看好昇達科（3491）、啓碁、華通、事欣科營運表現也可望搭上SpaceX太空衛星計劃持續攀升。

近期外資樂觀看好SpaceX後來營運展望，因為擁有在可預見的未來「無可匹敵」的發射能力，讓SpaceX擁有拓展太空基礎建設搶占商機具備獨特優勢，尤其兩大主流業務，一為全球主導的電信業務，二為橫跨企業端及軌道端，主導人工智慧業務的優勢，都讓SpaceX具備強勁競爭力。

近年來，隨著SpaceX持續擴大太空衛星布局，相關的概念股營運也表現亮眼，昇達科前五月來自低軌衛星貢獻營收占比來到了78%，且針對SpaceX新一代低軌衛星V3供應關鍵零組件也已經開始出貨。

太空 那斯達克 華通

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