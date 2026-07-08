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沃爾瑪全美商品大降價 川普發文稱讚是「愛國的公司」

經濟日報／ 編譯陳韻涵季晶晶／綜合外電
沃爾瑪與旗下山姆會員店宣布，將調降全美數千種日常必需品與季節性商品的價格。 （路透）
沃爾瑪與旗下山姆會員店宣布，將調降全美數千種日常必需品與季節性商品的價格。 （路透）

美國零售巨頭沃爾瑪Walmart）與旗下山姆會員店（Sam's Club）6日宣布，將調降全美數千種日常必需品與季節性商品的價格。美國總統川普稍晚表示，這兩家零售商是回應聯邦政府的要求，推出夏季降價活動。

沃爾瑪調降數千種商品的價格，例如1磅裝73%牛絞肉從6.74美元降至5.94美元，降幅12%；24瓶裝可口可樂降價三分之一至9.97美元。山姆會員店則將調降超過250項商品的售價，如Member's Mark帶骨雞翅從每磅2.88美元降至2美元，牛肉熱狗從12.96美元降至10.86美元。

沃爾瑪美國區採購長芭帛說：「顧客每天指望沃爾瑪提供他們所需的價值，夏天也不例外。」

川普6日透過社群平台Truth Social發文，稱讚沃爾瑪是「一家真正愛國的公司」，並稱沃爾瑪的降價行動是「應我的政府要求，為了慶祝我們偉大的國家建國250周年」。他還呼籲其他零售業者跟進，並寫道，「正如我所承諾，油價正快速暴跌，加油站的油價也在下降，就像雞蛋與處方藥價一樣，我正將其降至歷史新低」。

隨著美國期中選舉日益接近，通膨高漲已成選戰焦點，川普政府近來也致力於降低物價，川普更已指示納瓦羅等高階顧問，要找出降價的方式，司法部也已對美國四大肉品包裝商進行調查。消息人士透露，沃爾瑪先前告訴官員，降低關稅和油價等政策，才能有助業者控制成本，提高民眾購買力。

但在此同時，機票價格短時間內恐怕還回不去。伊朗戰事爆發後，航空燃油價格一度翻倍，航空公司被迫調高票價因應。如今燃油價格已較4月高點回跌40%，但分析師認為，旅客短期內恐怕仍等不到便宜機票。

分析師指出，旅遊需求依舊強勁，加上市場運能偏緊，且以低價競爭聞名的廉航Spirit Airlines已於5月退出市場，都讓航空公司更有信心維持高票價。

沃爾瑪 Walmart 可口可樂

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