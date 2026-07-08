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SpaceX入列那指100 掛牌15天跨過門檻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

SpaceX於7日起正式納入美股那斯達克100指數，預估將為SpaceX帶來約43億美元的被動買盤。與此同時，各大券商也開始追蹤這家火箭與衛星公司，且普遍持看多態度。

由於那斯達克為大型新股放寬了指數納入門檻，SpaceX在6月12日掛牌僅15天之後便入選那斯達克100指數，堪稱有史以來最快的速度之一。

目前有超過5,870億美元資金在追蹤那斯達克100指數，包括景順（Invesco）的QQQ與QQQM，這些基金現在都必須為SpaceX騰出持股空間。摩根大通上月估計，SpaceX被納入該指數可能吸引43億美元被動資金流入。

不過，由於標普500指數未修改納入規則，SpaceX至少還需一年才能加入這個最受廣泛追蹤的指數，兩大指數之間的波動性差距恐進一步擴大。

RBC資本市場指出，今年以來反映那斯達克100指數預期波動率的VXN指數已大漲約43%，遠高於標普500波動率指數VIX同期僅8%的漲幅。SpaceX股價本身波動劇烈，如今僅納入那斯達克100，可能讓兩大指數的波動差距持續擴大。

市場熱度也反映在選擇權交易。紐約6日中午前，SpaceX選擇權成交量約50萬口，是全美第五大熱門標的，其中看漲期權逾30萬口，遠高於看跌期權不到13萬口，主動買進的買權更約為賣權的五倍，顯示投資人仍積極押注股價續漲，市場形容這股熱潮宛如當年特斯拉（Tesla）掀起的散戶狂熱。

專業機構對納入效應看法分歧。Renaissance Capital投資策略總監馬奎茲指出，新上市公司缺乏交易歷史，市場情緒轉差時股價往往更容易劇烈波動；Freedom資本市場科技研究主管米克斯表示，由於指數納入採固定規則，此次調整對市場的實際影響可能不如預期。

摩根士丹利與高盛也從7日開始追蹤該股，並給予「頂級」投資評等，摩根士丹利甚至將SpaceX譽為「人工智慧的終極疆界」（AI's final frontier）。

RBC、伯恩斯坦和Stifel等券商也給予最高評級，並啟動追蹤，看好SpaceX下一代火箭星艦（Starship）。RBC分析師說，星艦是推動SpaceX雄心壯志的飛輪。不過，並非所有人都如此樂觀。晨星分析師將該公司的估值定在7,800億美元左右，理由是其AI業務（包括xAI和社交媒體平台X）仍有變數。

QQQ 那斯達克 標普

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