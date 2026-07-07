快訊

財神爺您在哪？大樂透今晚17連摃 下期頭獎上看5.9億

陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

美股早盤／記憶體股領跌！費半摔7% 台積電ADR跌5%

高盛：熱門「HALO」交易進入第二階段 看好這些概念股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段。路透
高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段。路透

高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段，唱旺美國以外的多家HALO概念股。

高盛策略師Guillaume Jaisson的團隊指出，HALO交易著重於不受AI衝擊的企業，即重資產、低淘汰（Heavy Assets and Low Obsolescence）公司。他們認為，HALO交易仍能持續，理由是實體資產、基礎建設、工業產能，重獲戰略重要性之際，投資人持續在這個領域布局過少。但HALO相關企業必須提高盈餘，贏家和輸家的差別將日益明顯。

Jaisson團隊指出，資料中心、半導體、公用事業、國防支出，將占2026年資本開支總額的40%以上，高於2022年的25%。資本開支集中是HALO周期的推手，反映在AI投資、能源轉型、再次工業化（re-industrialisation）。這支持他們的看法，認為資本開支處於上行周期，而非稍縱即逝的反彈。

該團隊指出，HALO是全球性題材，投資人也應關注其他地區的發展。這或許解釋了非美國市場今年來的亮眼表現。

高盛團隊將HALO題材分成五類，並列出看多企業。一是基建公司，看好義大利國家電力公司（Enel）、能源廠商RWE等。二是基礎原料，看好殼牌、英國石油（BP）等。三是國防航空，唱旺空中巴士、英國航太系統（BAE Systems）等。四是製造與消費平台，青睞Volvo、BMW等。五是科技實體層，看好半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）、英飛凌等。

高盛 美國

延伸閱讀

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

海外 ETF 四題材火熱

瑞銀：AI 基建股將超越科技七雄 比瘋狂投資卻無法確定報酬的巨頭們更受關注

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

相關新聞

高盛：熱門「HALO」交易進入第二階段 看好這些概念股

高盛認為，今年的年度題材「HALO交易」，進入第二階段，唱旺美國以外的多家HALO概念股。

美股早盤／記憶體股領跌 費半摔5% 台積電ADR跌3.5%

美股早盤美光（Micron）、威騰電子等記憶體股重挫7%，拖累費城半導體指數下跌5.59%，科技股掛帥的那斯達克指數下跌0.95%，標普500指數下跌0.23%，道瓊工業指數則持平。台積電ADR下跌3.5%。

人形機器人正當紅 但這些矽谷大咖不買單

矽谷掀起實體AI熱潮，讓人形機器人成了焦點，但有些大咖投資人不以為然，認為一味模仿人類外型會降低機器人的實用性。

科技股相對恐慌指數 寫網路泡沫破裂來新高

那斯達克100指數的恐慌指數相對於大盤，來到網路泡沫破裂來新高，反映科技股走勢震盪之際，市場益發焦慮該類股將再掀波濤。

續航可達30年！美擬打造核廢料電池 為無人機供電

美國國防先進研究計畫局（DARPA）計劃利用核廢料，打造續航力長達30年的電池，為新一代無人機供電。

黃仁勳「豆汁都喝了」也喚不回陸企逐漸擺脫輝達

中國大陸企業正逐漸擺脫輝達，向本地供應商採購人工智慧（AI）加速器。據彭博行業研究7日公布的調查顯示，大陸企業主管未來12個月AI加速器預算中將有46%用於購買國內晶片，高於目前的30%；80%的企業主管並表示，今年基礎設施支出超過預算，主要是因為AI相關計畫成本偏高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。