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人形機器人正當紅 但這些矽谷大咖不買單
矽谷掀起實體AI熱潮，讓人形機器人成了焦點，但有些大咖投資人不以為然，認為一味模仿人類外型會降低機器人的實用性。
貝恩資本創投（Bain Capital Venture）合夥人阿加瓦（Ajay Agarwal）相信，人形機器人缺乏實用性，可能只是譁眾取寵的把戲。
他的說法反映部分投資人的疑慮。這些人覺得人形機器人受限於人類形體，並非專為某項作業設計的機器人。舉例來說，人形機器人需要用雙腳，支撐沉重軀體裡的電池，會耗費更多電力，並有跌倒的安全風險。
阿加瓦說：「人類搭乘飛機、駕駛汽車有其緣故，輪子和翅膀比走路更有效率。」
許多知名投資人避開人形機器人，青睞其他外型的機器人。Google前執行長施密特支持的新創公司Genesis AI，6月發布通用機器人「Eno」，這款機器人沒有頭、也沒有腳，以輪子代步。
Mind Robotics董事會成員貝爾認為，模仿人類外觀會降低機器人的實用性，多數作業發生在製造場域，不需要行走、不需要站立。聰明的做法是研究用途，找出適合外型，而非一律使用人型。
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