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路透：DeepSeek正自研AI晶片 降低對外部供應商依賴

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，知情人士透露，中國AI新創DeepSeek正在開發自有AI晶片，以減少對輝達（Nvidia）和華為的依賴，之前DeepSeek一直依靠這兩家公司的晶片來訓練和運行其AI模型。路透
路透報導，知情人士透露，中國AI新創DeepSeek正在開發自有AI晶片，以減少對輝達（Nvidia）和華為的依賴，之前DeepSeek一直依靠這兩家公司的晶片來訓練和運行其AI模型。路透

路透報導，知情人士透露，中國AI新創DeepSeek正在開發自有AI晶片，以減少對輝達（Nvidia）和華為的依賴，之前DeepSeek一直依靠這兩家公司的晶片來訓練和運行其AI模型。如果成功，將是DeepSeek重大戰略轉型，可能進一步加劇華為面臨的挑戰。

知情人士表示，該晶片的設計用途是推理，而非用於訓練新的模型。　

DeepSeek的半導體項目仍處於早期階段。三位知情人士說，該公司一直在與外部合作夥伴接洽，並與晶片設計、晶圓製造和儲存等公司洽談。其中一位知情人士表示，該項目大約在一年前啟動。

其中兩位知情人士表示，DeepSeek近幾個月來加大晶片設計工程師的招聘力度。不過，招聘工作一直以非公開方式進行，未在公開招聘平台發布職缺訊息。

DeepSeek 路透 華為

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