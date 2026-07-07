亞股走勢低迷 三星股價重挫韓股又熔斷

亞股今天表現低迷，首爾股市狂跌，再度觸發熔斷機制。儘管晶片巨頭三星獲利大幅成長，股價仍收挫逾6%，令外界擔憂這波由人工智慧（AI）帶動、屢創新高的行情恐已告終。

法新社報導，美股結束連假後，3大主要指數昨天在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等重量級企業帶動下走高，但亞股投資人未能延續美股漲勢。

在各界質疑企業大力投資AI能否看到相應報酬之際，美股昨天的表現稍稍緩解過去數週科技股回落引發的憂慮。

韓國巨頭三星（Samsung）今天亦公布，公司預計第2季營業利益將大增逾1800%，主因AI驅動的記憶體晶片需求持續強勁。

然而，三星股價盤中一度大跌10%，終場收低超過6%，拖累韓股KOSPI指數收挫近5%，進一步加劇過去兩週重創市場的拋售潮。

KOSPI指數今年一度翻倍，上月創下歷史新高，但之後已回落約20%。

隨著外界高度關注的財報季開跑，投資人將密切觀察各企業在大舉投資AI後對於AI產業的展望。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師查納納（CharuChanana）寫道：「強勁的財報已不再足夠。對AI相關個股來說，市場現階段要求的是業績、指引都亮眼，以及定價能力可望持續的明確證據。」

她補充道：「投資人不是為過去的表現埋單，而是為未來埋單。」

除了首爾股市，同樣以科技股為主的東京股市，還有香港、上海、雪梨、台北股市均收黑。

新加坡、馬尼拉、雅加達股市則走揚。