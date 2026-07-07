鴻海攜三菱FUSO攻零排放巴士 新公司下半年成立

鴻海於6日透過新聞稿宣布，與三菱FUSO卡客車株式會社（MFTBC）雙方已針對擬共同設立的新巴士製造商預定公司名稱、企業識別標誌、經營團隊架構及企業願景，達成協議，規劃今年下半年成立。

鴻海和三菱FUSO卡客車指出，新公司將進一步加速推動交通運輸去碳化（Decarbonization of Mobility）及公共運輸發展的相關工作。

根據新聞稿，新公司名稱擬為FUSO BUS Co., Ltd.，規劃今年下半年成立，總部設於日本神奈川縣川崎市，主要業務為開發、製造、銷售及售後服務，涵蓋供海內外市場內燃機（ICE）巴士及零排放車輛（ZEV）巴士。

新公司由三菱FUSO卡客車與鴻海各持有50%股權，生產基地位於日本富山縣富山市。

鴻海和三菱FUSO卡客車指出，此次合作的範圍及具體內容，雙方預計將另行公布，相關交易仍須取得董事會、股東及主管機關核准後，才可完成交割。

根據資料，三菱FUSO卡客車（MFTBC）位於日本川崎市，其中89.29%股份由戴姆勒卡車（DaimlerTruck AG）持有，10.71%由三菱集團旗下多家公司持有。MFTBC以FUSO品牌提供卡車、巴士及工業用引擎，擁有超過90年歷史，服務範圍涵蓋全球約170個市場。