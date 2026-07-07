少子化拖累經濟是迷思？研究：生育率走低 生產力反而更高

全球出生率下降，引發對經濟成長放緩、創新能力減弱的普遍擔憂。但最新研究提出相反觀點：人口老化和人口萎縮反而可能有助提升生產力，未必拖累經濟。

由2024年諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯（Daron Acemoglu），以及奧托（David Autor）、貝恩（Keelan Beirne）和史考特（Andrew Scott）等學者共同完成的最新研究指出，從歷史數據來看，當勞動力減少時，企業與勞工會更積極採用技術來彌補人力缺口，進而提高每位勞工的生產力。研究發現，生育率每下降1個百分點，每位勞工的GDP平均增加26.8%。

作者在論文中寫道：「我們的研究結果挑戰了當前主流的悲觀看法。低生育率及其導致的人口老化與人口萎縮，實際上提高了而非降低了每位勞工的GDP，且增幅足以完全抵消人口減少帶來的負面影響，使整體GDP大致維持不變。」

過去70年，全球生育率已從1950年的3.78降至去年的1.71。研究發現，生育率每下降1個百分點，每位勞工的GDP就會增加26.8%。

研究顯示，生育率下降促使全要素生產率提高、資本存量增加、高科技產業出口占比提高，以及更多節省人力的專利發明。美國也出現勞動力轉向高科技產業，以及更多節省勞力技術專利的趨勢。

研究團隊認為，正是這種技術上的回應，造就了出生率低迷與後續經濟成長之間的正向關係。

研究也檢驗了其他可能提高生產力的因素，例如女性投入勞動市場增加，或經濟由農業轉向製造業，但未發現這些因素具有顯著影響。