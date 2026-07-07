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豐田砸1156億擴建德州廠 Tacoma生產線遷回美國
日本汽車大廠豐田（Toyota）今天宣布，將把旗下中型皮卡Tacoma的生產線從墨西哥遷至美國，作為斥資36億美元（約新台幣1156億元）擴建德州工廠計畫的一部分。
法新社報導，美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）日前表示，美國不會依現行內容延長美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），意味該協定此後將改為每年審查一次。
鑑於汽車等產業在北美的供應鏈已有深度整合，此舉很可能加劇企業所面臨的不確定性。
豐田去年11月宣布，未來5年將在美國投資多達100億美元。
豐田今天在聲明中表示，將於德州聖安東尼奧（San Antonio）工廠新增一條組裝產線，可望創造2000多個就業機會，並使工廠年產能增加15萬輛。豐田是全球銷售量最高的車廠。
豐田表示，「這項投資目的在於進一步強化公司扎根當地且具競爭力的生產體系，新產線預計將於2030年正式投產。
隨著美國總統川普提高汽車、鋼鐵、鋁等產品關稅，豐田和其他主要汽車製造商正陸續將生產線轉移至美國。
儘管美墨加貿易協定未來10年仍有效，但華府上週表示，未來將改採每年進行審查，預料將衝擊投資人信心。
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