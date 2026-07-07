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美國會放暑假是美股利多！百年數據揭休會、復會驚人差距

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
百年數據顯示，美國國會休會期間，美股平均報酬率明顯較高。路透
百年數據顯示，美國國會休會期間，美股平均報酬率明顯較高。路透

美國國會即將進入暑假休會，對華爾街而言可能是一項利多。歷史數據顯示，國會休會期間，美股表現明顯優於開會期間。

一項涵蓋1897年至2004年所有交易日的研究發現，道瓊工業指數在美國國會開議期間，平均年化報酬率僅2.0%，休會期間則高達13.8%。研究團隊進一步分析1957年成立以來的標普500指數，也得到相同結論。

另一項針對1993年至2011年澳洲股市的研究同樣指出，每當澳洲聯邦國會開會，股市報酬率較低，且波動幅度較大。

截至6月底，今年標普500指數在國會開會期間平均每日微跌0.01%；國會未開會時，平均每日則上漲0.42%，顯示這項現象至今仍存在。

為什麼出現這種現象？分析指出，企業一旦成為立法焦點，股價波動通常會加劇，投資人因而要求更高的風險溢酬，導致股價承壓。因此，立法活動愈頻繁，市場面臨的不確定性也愈高。

歷史經驗顯示，勞動節後國會復會、立法活動增加，市場不確定性隨之升高，部分研究認為，這可能是9月股市表現偏弱的原因之一。

歷史統計也顯示，在期中選舉年，9月跌勢往往更為明顯。研究認為，執政黨可能趕在選前推動法案，進一步提高市場不確定性。自1896年以來，道瓊工業指數在非期中選舉年的9月平均下跌0.8%；期中選舉年的9月平均跌幅則達1.9%，超過前者兩倍。

美股

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