快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
法人認為，韓股崩跌是典型利多出盡的反映。美聯社
法人認為，韓股崩跌是典型利多出盡的反映。美聯社

南韓 Kospi 指數一度重挫 8.2%，促使交易所啟動暫停交易 20分鐘的熔斷機制。三星電子公布優於預期的初估財報後，但因未能讓市場驚豔而遭逢獲利了結賣壓。

三星和 SK 海力士盤中最低均跌逾 10%。外資賣超 Kospi 3.3 兆韓元（21.7 億美元），散戶則買進相近金額。

韓華海洋未能取得加拿大潛艦合約，股價重挫逾 20%。

首爾 Eugene Asset Management 投資長河錫根（音譯）說：「我會說財報很強，但股價反應看起來像典型的『利多出盡』。在南韓，若市場期待已在消息公布前反映，這種走勢相當常見。所以我還不會把它視為基本面利空。」

韓國交易所指出，自 2000 年以來，Kospi 共啟動 12 次熔斷機制，其中六次發生在今年。

南韓 三星

延伸閱讀

怎麼回事？三星電子財報大好 股價卻率韓股大跌

韓股半導體雙雄重挫觸發熔斷！網調侃「大盤像飆股」讚台股世界強

三星財報7月7日亮牌 美股風向球

三星獲利衝至去年同期19倍 大幅超預期 AI記憶體晶片需求強勁

相關新聞

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

美股「科技七雄」（Mag 7）今年來表現落後大盤，但高盛和摩根士丹利（大摩）都認為，這些大型股即將反彈。高盛也調高超微（AMD）股價的目標價，看好人工智慧（AI）伺服器的中央處理器（CPU）需求將帶旺超微業績。

美國會放暑假是美股利多！百年數據揭休會、復會驚人差距

美國國會即將進入暑假休會，對華爾街而言可能是一項利多。歷史數據顯示，國會休會期間，美股表現明顯優於開會期間。

南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結

南韓 Kospi 指數一度重挫 8.2%，促使交易所啟動暫停交易 20分鐘的熔斷機制。三星電子公布優於預期的初估財報後，但因未能讓市場驚豔而遭逢獲利了結賣壓。

全球ETF大吸金！在美掛牌台股ETF上周流入資金稱霸新興市場

隨著全球指數型基金（ETF）持續吸引資金流入，在美國掛牌的台股ETF上周吸金額稱冠新興市場。

「金磚之父」歐尼爾看法逆轉！美元替代方案不再是「天方夜譚」

首先提出「金磚國家」（BRIC）一詞的經濟學家歐尼爾（Jim O'Neill）表示，金磚國家最終可能建立美元替代方案，而這個想法直到不久前，在他看來仍是「天方夜譚」。

AI補貼戰白熱化！OpenAI、Anthropic祭高額優惠 搶新創客戶

OpenAI、Anthropic在內的AI模型公司，為搶攻企業客戶，正掀起一場「補貼大戰」：提供雲端運算與AI Token等補貼。部分新創獲得的免費資源估值超過300萬美元，已相當於美國種子輪募資中位數規模，讓不少團隊得以延後募資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。