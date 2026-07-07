南韓Kospi一度重挫8% 今年第六度觸發熔斷 三星財報觸發獲利了結
南韓 Kospi 指數一度重挫 8.2%，促使交易所啟動暫停交易 20分鐘的熔斷機制。三星電子公布優於預期的初估財報後，但因未能讓市場驚豔而遭逢獲利了結賣壓。
三星和 SK 海力士盤中最低均跌逾 10%。外資賣超 Kospi 3.3 兆韓元（21.7 億美元），散戶則買進相近金額。
韓華海洋未能取得加拿大潛艦合約，股價重挫逾 20%。
首爾 Eugene Asset Management 投資長河錫根（音譯）說：「我會說財報很強，但股價反應看起來像典型的『利多出盡』。在南韓，若市場期待已在消息公布前反映，這種走勢相當常見。所以我還不會把它視為基本面利空。」
韓國交易所指出，自 2000 年以來，Kospi 共啟動 12 次熔斷機制，其中六次發生在今年。
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