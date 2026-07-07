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AI補貼戰白熱化！OpenAI、Anthropic祭高額優惠 搶新創客戶

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI與Anthropic大手筆祭出補貼，搶攻新創企業客戶。路透
OpenAI與Anthropic大手筆祭出補貼，搶攻新創企業客戶。路透

OpenAIAnthropic在內的AI模型公司，為搶攻企業客戶，正掀起一場「補貼大戰」：提供雲端運算與AI Token等補貼。部分新創獲得的免費資源估值超過300萬美元，已相當於美國種子輪募資中位數規模，讓不少團隊得以延後募資。

以AI語音新創Dialogus為例，共同創辦人Hans Ibarra近期成為OpenAI、Anthropic等AI公司的爭取對象，持續收到各種優惠方案。共同創辦Ibarra表示，這些Token交易「直接關乎產品成長規模」，若未能取得此類優惠，就必須額外募資來支撐運算成本。

除AI模型業者外，雲端平台與AI服務商也祭出優惠。馬斯克旗下SpaceX收購的AI程式設計公司Cursor，7月5日前曾推出75折優惠；Google Cloud提供部分新創最高50萬美元雲端額度及Gemini模型搶先使用權，微軟與亞馬遜雲端服務（AWS）也祭出類似方案。

這些補貼反映AI公司積極尋求穩定營收，希望在新創成立初期建立合作關係，讓自家工具隨企業成長持續使用。

競爭最激烈的戰場之一是矽谷育成機構Y Combinator。OpenAI最初宣布向每家新創提供200萬美元Token額度，但須以股權交換；Anthropic隨後將免費額度由3萬美元大幅提高至50萬美元，且不需股權。OpenAI之後也調整方案，提供50萬美元免股權額度，並可選擇以股權換取額外150萬美元。

研究機構Semianalysis指出，Anthropic與OpenAI對高用量客戶補貼驚人，每月200美元的訂閱方案，最高可使用價值約8,000至1.4萬美元的Token。

分析人士指出，高額免費額度讓新創更傾向採用OpenAI與Anthropic的模型，而非價格較低、但仍須自行付費的競爭產品，有助兩家公司提前鎖定客戶，提高日後轉換至其他模型的成本。

OpenAI Anthropic

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