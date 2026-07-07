避險基金看空日圓部位增至2007年來最高 美日利差和高市財政政策壓頂

日圓徘徊在近 40 年低點之際，避險基金對日圓看法也轉為 2007 年以來最悲觀的水準。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）周一公布資料顯示，截至 6 月 30 日，槓桿交易者在選擇權和期貨市場加碼押注日圓進一步走貶，部位接近 13.8 萬口。

日圓近日跌至 1986 年以來最低，且貶破 1 美元兌 162 日圓關卡，也引發市場揣測日本官員何時會進場阻貶日圓。日圓周二上午升值0.2%報 161.81日圓。

日圓仍是今年主要貨幣中表現最差的貨幣之一，主因日本和美國等其他國家的利差仍大。雖然日本銀行 6 月如預期升息，理應有助日圓，但隨後 Fed 主席華許誓言恢復美國物價穩定，對市場影響更大。

日本首相高市早苗龐大的支出計畫，她偏好貨幣寬鬆，也讓日圓承壓。日本政府預定 7 月中旬批准年度經濟和財政政策計畫草案，草案指出，適當的貨幣管理「對實現強勁經濟極其重要」，措辭較去年更強。

日本財務大臣片山皋月上周重申，她和同僚可隨時對外匯採取適當行動。日本當局先前在 4 月 28 日至 5 月 27 日期間，動用創紀錄的 11.73 兆日圓（727 億美元）捍衛日圓。