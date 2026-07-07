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AI晶片需求狂熱 三星第2季營業利益預估飆19倍

中央社／ 首爾7日綜合外電報導

韓國科技巨擘三星電子今天預估，在人工智慧（AI）驅動的記憶體晶片需求持續強勁帶動下，第2季營業利益較去年同期大增約19倍。

法新社報導，全球最大記憶體晶片製造商三星在聲明中表示，預估4至6月的第2季營業利益將達89.4兆韓元（約新台幣1.9兆元），較去年同期暴增1810%。

全球對AI資料中心所使用的先進記憶體晶片需求狂熱，韓國半導體大廠今年已受惠並創下歷史新高獲利。

這波榮景也讓勞方要求調高薪資的訴求升溫，而三星在與員工就獎金方案達成協議後，因而避免原定於5月發生的大罷工。

韓聯社引述旗下數據公司的資料指出，今天公布的財測較市場預估高出6.2%，並再度刷新單季歷史紀錄。

三星表示，第2季營收可能增加129%，達171兆韓元。三星預計將於本月底發布最終財報。

三星與韓國國內競爭對手SK海力士（SK hynix）目前正參與規模達800兆韓元的龐大公私協力投資計畫，將在韓國西南部打造新的半導體製造中心。

部分分析師認為，AI基礎建設投資可能延後，是當前記憶體市場榮景的最大風險。

不過，Counterpoint Research研究分析師黃明生（MSHwang，音譯）表示，他並未看到「供應商的產能與客戶需求之間的缺口正在縮小」的證據。

三星電子

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