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SpaceX今進那斯達克100指數！選擇權瘋押續漲 波動恐擴大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SpaceX今納入那斯達克100指數，可望吸引約43億美元被動買盤。路透
SpaceX今納入那斯達克100指數，可望吸引約43億美元被動買盤。路透

SpaceX將於周二（7日）正式納入那斯達克100指數，預計將為SpaceX帶來約43億美元的被動買盤。不過，由於標普500指數未修改納入規則，SpaceX至少還需一年才能加入標普500，兩大指數之間的波動性差距恐進一步擴大。

RBC Capital Markets指出，今年以來反映那斯達克100預期波動率的VXN指數已大漲約43%，遠高於標普500波動率指數VIX同期僅8%的漲幅。SpaceX股價本身波動劇烈，如今僅納入那斯達克100，可能讓兩大指數的波動差距持續擴大。

市場熱度也反映在選擇權交易。周一中午前，SpaceX選擇權成交量約50萬口，是全美第五大熱門標的，其中看漲期權逾30萬口，遠高於看跌期權不到13萬口，主動買進的買權更約為賣權的5倍，顯示投資人仍積極押注股價續漲，市場形容這股熱潮宛如當年特斯拉掀起的散戶狂熱。

專業機構對納入效應看法分歧。Renaissance Capital投資策略總監Avery Marquez指出，新上市公司缺乏交易歷史，市場情緒轉差時股價往往更容易劇烈波動；Freedom Capital Markets科技研究主管Paul Meeks表示，由於指數納入採固定規則，此次調整對市場的實際影響可能不如預期。

由於SpaceX目前僅約5%股份可自由流通，雖然市值已超過2兆美元，但在指數中的權重仍受限制；另一方面，流通股偏少也意味著買賣需求稍有變化，就可能引發更大的股價波動。

選擇權 那斯達克 標普

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