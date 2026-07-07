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怎麼回事？三星電子財報大好 股價卻率韓股大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星上季營業利益獲利暴增至去年同期的19 倍，股價卻大逾 6%，拖累南韓 Kospi 指數重挫 4.3%。歐新社
三星上季營業利益獲利暴增至去年同期的19 倍，股價卻大逾 6%，拖累南韓 Kospi 指數重挫 4.3%。歐新社

科技股再度面臨賣壓，三星電子公布優於預期的財報後股價卻走低，拖累南韓股市大跌。

三星上季營業利益獲利暴增至去年同期的19 倍，股價卻大逾 6%，拖累南韓 Kospi 指數一度重挫 4.3%。MSCI 亞太指數下跌 0.6%，下跌家數略多於上漲家數。

晶片股仍是市場焦點。SK 海力士啟動美國掛牌的正式推介程序後，股價下跌 4.2%。

今天亞洲市場早盤焦點落在三星財報。這家全球最大記憶體製造商公布，截至 6 月止三個月初估營業利益達 89.4 兆韓元（580 億美元），遠高於 2025 全年表現。分析師平均預估為 84.2 兆韓元。

避險基金 Petra Capital Management 管理合夥人 Albert Yong 說，從三星股價不漲反跌看來，「投資人可能已經反映強勁財報，並愈來愈關注記憶體景氣循環的較長期走向。」

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）Jean Boivin 領銜的團隊說：「我們是否正處於 AI 泡沫？我們認為，答案取決於 AI 能否把今天的稀缺轉化為明天的豐盛。市場正愈來愈多反映這種結果，預期 AI 足以推升生產力和成長，支撐當前非比尋常的獲利。」

其他市場方面，日圓小幅走弱至約 162.15 日圓兌 1 美元。彭博報導，避險基金對日圓看法轉為 2007 年以來最悲觀。

韓股 三星電子

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