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Fed理事沃勒附和主席 支持檢討前瞻指引政策

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
沃勒說，「前瞻指引」在 2020年和2021 年「束縛」了 Fed 的決策，導致升息抗通膨的時機出現「不必要」的延誤。路透
沃勒說，「前瞻指引」在 2020年和2021 年「束縛」了 Fed 的決策，導致升息抗通膨的時機出現「不必要」的延誤。路透

聯準會Fed）理事沃勒加入主席華許的行列，主張改革美國央行和投資人的溝通方式。

沃勒警告，決策官員在新冠肺炎疫情期間承諾維持極低的借貸成本，是釀成這一世代最嚴重通膨的因素之一。沃勒說，所謂「前瞻指引」──也就是央行官員藉承諾未來政策行動，有效控制較長天期借貸成本──在 2020年和2021 年「束縛」了 Fed 的決策，導致升息抗通膨的時機出現「不必要」的延誤。

沃勒先前曾質疑，Fed 疫情後的政策指引，是否給予決策官員足夠彈性。他在 Fed 理事會頗有分量，他周一這番談話，接續主席華許上月宣布計劃改革溝通策略之後。華許 5月接替鮑爾出任 Fed 主席，他過去即主張，前瞻指引已「加重」Fed 的政策錯誤。

2022 年，通膨率漲破 7%，是 Fed 2%目標的三倍多。當時供應鏈瓶頸加上寬鬆財政和貨幣政策，共同造成 1980 年代以來最嚴重的一波物價壓力。

沃勒周一在羅馬發表的預擬講稿中說，即使通膨迅速漲破 2%，失業率也快速下降，Fed 當時將利率維持在近零水準的承諾「絲毫未變」。

華許 6 月宣布成立工作小組，重新檢討美國央行向市場和大眾溝通政策決定的方式。相關結果預定在 2026 年底前公布。

不過，沃勒周一也說，Fed 必須就如何因應經濟情勢提供某種形式的指引，因為這有助於降低不確定性，並為市場和大眾帶來更好的結果。

他並指出，前瞻指引有時確實有助於「加快」央行政策立場的傳輸。Fed 最終在 2021 年 9 月放棄維持借貸成本不變的承諾，並暗示會升息時，投資人立即推高美國政府2年期舉債的殖利率。

Fed 華許 聯準會

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