三星獲利衝至去年同期19倍 大幅超預期 AI記憶體晶片需求強勁

AI熱潮持續推升高階記憶體需求，三星電子周二（7日）公布第2季初步財報，營業利潤是去年同期的19倍，大幅超越市場預期。

三星預估，4至6月營業利潤是89.4兆韓元（約580億美元），遠高於去年同期的4.7兆韓元，也高於倫敦證交所集團（LSEG）預估的87.3兆韓元，一舉超越2025年全年獲利。營收則達171兆韓元，也高於分析師平均預估約169.2兆韓元。

三星預計本月底公布完整財報，屆時將揭露淨利及各事業部門獲利表現。

AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求持續飆升，連帶使其他記憶體的供應也日益吃緊。輝達執行長黃仁勳及OpenAI營運長萊特凱普（Brad Lightcap）都曾指出，記憶體供應不足仍是AI發展的重要瓶頸。

滙豐銀行數據顯示，第2季DRAM平均售價較前一季上漲逾40%，NAND價格更跳升逾50%。分析師預期，供應吃緊情況至少將延續至2027年，使三星、SK海力士及美光等主要記憶體廠持續握有定價能力。

三星財報被市場視為檢驗AI投資熱潮是否仍具支撐力的重要指標。今年全球半導體股一度衝上歷史新高，但近月因市場憂心競爭加劇、產能過剩，以及數千億美元AI投資能否帶來足夠回報，股價波動明顯加劇。

儘管三星獲利亮眼，股價表現仍落後專攻AI高階記憶體的SK海力士。今年以來，三星股價累計上漲約165%，SK海力士則大漲約260%。

兩家半導體巨擘是南韓推動AI半導體戰略的核心企業，規劃在南韓西南部各興建兩座晶圓廠，總投資規模達800兆韓元，配合南韓五年內讓記憶體產能倍增的目標。三星也已宣布，2026年將投入逾700億美元，用於擴充產能及研發。