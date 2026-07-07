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台積電ADR大漲4.1% 較台北交易溢價拉大為17.7%
台積電ADR周一大漲4.1%，收在451.79美元，較台北交易溢價拉大為17.7%。
美國股市周一全面收漲，科技股和AI類股引領漲勢，投資人從獨立紀念日長假歸來，信心明顯回升。
道瓊工業指數上漲155.84點，漲幅0.3%，收在53,055.91點；標普500指數上漲54.19點，漲幅0.7%，收7,537.43點；那斯達克綜合指數上漲288.49點，漲1.1%，收在26,121.16點。
費半指數在連續兩日重挫後反彈2.2%，標普500資訊科技類股上漲1.3%。
博通大漲3.7%，該公司宣布和蘋果延長客製化晶片開發與供應合作協議至2031年；英特爾和美光亦同步走揚。
輝達（NVIDIA）漲0.4%。研究機構SemiAnalysis在X平台發文表示，輝達Kyber NVL144平台在印刷電路板的生產上遭遇挫折。輝達發言人透過電子郵件聲明：「我們的產品路線圖如期推進。」
台灣加權股價指數周一跌224.23點，收在46,556.39點。台積電（2330）漲0.6%收在2,460元。
以下依你提供的最新數據，整理四檔即可：
個股ADR 代碼ADR 收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）
台積電 TSM US 2,894.98 +4.06 2,460.00 17.68
日月光投控 ASX US 693.96 +4.50 679.00 2.20
聯電 UMC US 165.51 +5.26 166.00 -0.29
中華電 CHT US 141.32 +0.25 141.50 -0.12
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