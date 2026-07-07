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馬士基恢復部分紅海航運 分析師：為年底前全面重返航線鋪路

經濟日報／ 編譯陳律安林聰毅／綜合外電
馬士基將透過與赫伯羅德聯營的雙子合作計畫，恢復部分途經蘇伊士運河和紅海的航運。（路透）
馬士基將透過與赫伯羅德聯營的雙子合作計畫，恢復部分途經蘇伊士運河和紅海的航運。（路透）

航運巨頭馬士基（Maersk）將透過與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）聯營的雙子合作計畫，恢復部分途經蘇伊士運河和紅海的航運；消息拖累這兩家航商股價挫跌，因運價滑落可能壓低其獲利。

馬士基6日發布聲明說：「在全盤考量紅海安全情勢後，與赫伯羅德共同做成的此一決定，為逐步重回紅海航運走廊邁出一步。」同日盤中，馬士基與赫伯羅德股價分別挫跌6.6%與近4%。

葉門叛軍胡塞組織（又譯青年運動）近年來攻擊紅海船隻，迫使多數航運商避開蘇伊士運河航線、遠繞非洲好望角，如今航商正在考慮重返紅海。根據Clarksons Research，在胡塞展開攻擊前，航經紅海與蘇伊士運河是連結歐亞的最快航線，約占全球10%運量。

丹麥Jyske銀行分析師安朱姆（Haider Anjum）表示：「我們認為這會是第一步，為年底前全面重返紅海航線鋪路。」「全面回歸紅海航線，以及隨之而來更有效率的運能管理，加上航商將於2027年與2028年接收新船，預料對運價形成壓力，從而壓低航商獲利。」

馬士基表示，與赫伯羅德目前並未規劃調整雙子合作計畫下的其他航線服務，雙方將持續緊盯中東局勢發展。馬士基說：「雙子合作計畫下的任何服務調整，都將取決於紅海地區能否保持穩定，以及區域衝突是否未進一步升級。」

另外，達飛海運董事長兼執行長薩德（Rodolphe Saadé）日前接受法國回聲報（Les Echos）專訪說，這家總部位於馬賽的公司將在未來18個月內超越馬士基。但這項日期預測似乎過於保守，根據航運市場研究機構Linerlytica最新推估，依照目前新船的交付進度，達飛最快2027年7月便可正式超越馬士基。

目前，地中海航運（MSC）仍穩居全球貨櫃航運龍頭。根據Alphaliner統計，MSC現有運能約730萬只TEU（20呎標準貨櫃）。馬士基約有470萬只，而達飛有約440萬只，兩者差距已縮小至數十萬只。隨著達飛大量新造船陸續投入營運，預料很快就會追上並超越馬士基。

馬士基 紅海 葉門

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