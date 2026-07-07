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SK海力士7月10日美國掛牌 可望寫外企 IPO 最大規模紀錄
最新申報文件顯示，南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）10日將在美國那斯達克掛牌上市，發行規模約290億美元的美國存託憑證（ADR），可望寫下外國企業赴美IPO最大規模紀錄。
文件顯示，每一股SK海力士普通股將對應10單位ADR。上市最終價格將於9日確定，股票10日開始交易。該公司管理階層本周稍晚將展開全球投資人說明會。
此舉不只是籌措資金，更希望搶搭AI投資熱潮，縮小與競爭對手美光（Micron）的估值差距。
多年來，SK海力士的估值一直低於美光，主因之一是美國投資人直接投資南韓股票並不容易，只能透過流動性有限的場外ADR參與。赴美上市後，美國投資人可直接在正常交易時段買賣SK海力士ADR，有助吸引更多資金，並推升公司估值。
過去一年，SK海力士與美光股價均大漲約700%，市值雙雙突破1兆美元。然而，投資人也愈來愈擔心AI熱潮還能持續多久。
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