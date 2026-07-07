玻纖布、上游織機鬧缺貨

隨著AI需求爆發，印刷電路板（PCB）行業展開擴產，供需緊張傳導至電子玻纖布、上游織布機等核心設備。大陸業者表示，若現在下單全球巨頭豐田織機，預計要到2029年才能交貨，實現高端織機國產替代至少需要兩年以上。

AI算力硬體需求帶動PCB產業高景氣，這股高需求、漲價風往上傳導至玻纖布環節，此時製造電子玻纖布的設備缺口受到關注。特別高端玻纖布涉及熔製、拉絲、加捻、整經、並軸、上漿、織造、退漿、表面處理、外觀和質量檢驗等工序，對於織機的要求也高。

東吳證券研報顯示，目前，全球逾90%的高端電子布依賴日本豐田織機等少數廠商生產的高端噴氣織布機。據悉，豐田織機的交付時間長達18個月至24個月。目前大陸A股公司中，泰坦股份電子布織機仍處於研發階段，該公司稱，項目研發周期長、關鍵核心部件研發難度大。顯示設備短期要實現國產替化難度很高。

大陸廠商現要解決難題則是採買其他國家品牌的織布機，比如，慈星股份公告將斥資3,170萬歐元，購買德國卡爾邁耶公司旗下相關公司STOLL品牌電腦橫機相關資產及不動產。