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美光記憶體 強化供貨福特

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美光福特汽車6日宣布，雙方簽署長期策略合作協議（SCA），要強化供給記憶體與儲存解決方案，支持福特的下一代汽車生產。兩家公司股價在美股6日早盤雙雙攀揚。

美光正在提高關鍵汽車記憶體方案的產量，旨在協助產品漫長的生命周期，並確保重要生產項目能維持供給。全球記憶體與儲存需求提高之際，這些投資案是美光擴大供給努力的一環，以支援更廣泛的汽車生態系、且強化美國關鍵基礎建設。

美光與福特的SCA將支持美光進行中的投資案，以擴大生產並讓汽車客戶的生產在地化。美光正在維吉尼亞州晶圓廠擴產先進DRAM。

福特總裁兼執行長法利表示：「在美國大量生產未來車款，將需要強韌的供應鏈。」

美光執行長梅羅塔也說：「鑒於車輛日益智慧化、更加資料密集，先進記憶體與儲存的重要性不斷提高，這讓合作與長期供給益發重要。藉由供給保障、深度技術合作、維持產能投資，我們能在先進記憶體需求攀升時，繼續支持福特的下一代汽車生產。」

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