私募市場 散戶退法人進

大型機構投資人正把至少160億美元投入私募股權基金，在散戶資金撤出之際加碼布局，顯示這個市場雖然近期出現幾起違約事件，但大型投資人信心未減。

英國金融時報引述Preqin統計報導，北美私募信用業鎖定法人的直接貸款基金第2季至少籌得160億美元。這業務是私募信用市場的一環，承作不透過銀行作為中介的客製化貸款。截至6月25日止三個月，這類封閉型基金創下四年來第二高單季籌資規模。

加拿大退休金計畫CPP Investments全球信貸投資主管科拉（David Colla）指出，散戶資金在認清2021、2022年承作貸款的報酬不如預期後，已從私募信用市場撤出，留下的缺口正由法人填補。

黑石、Ares Management和貝萊德旗下HPS Investment Partners等大型私募投資集團，正拜會投資人，為新一批旗艦基金募資。知情人士說，Apollo Global也把最新旗艦直接貸款基金的籌資時程提前六個月，以把握市場需求。

黑石450億美元旗艦私募信貸基金共同主管馬歇爾（Brad Marshall）表示，許多投資人預期報酬會提高，尤其當鎖定散戶的基金出現資金外流、限縮了放款能力。他說，市場波動通常是投入資金的最佳時機，因為投資人較緊張，資本結構更保守，貸款利差也更大。

機構投資人的樂觀態度，與鎖定散戶及高淨值個人的基金所面臨的大量贖回形成強烈對比。從Apollo到摩根士丹利，多家私募投資集團已限制這類基金贖回；第2季贖回申請超過220億美元。

機構投資人的樂觀情緒，也受到美國經濟強韌以及市場預期聯準會（Fed）為遏制通膨可能升息的激勵。高利率環境將有助於提高浮動利率私募債務的報酬率。

此外，包括緬因州公共退休金與紐澤西州投資部門等大型退休金計畫，近期也相繼批准了對黑石及Golub Capital等私募信貸專業機構的鉅額投資承諾。