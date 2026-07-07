快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

私募市場 散戶退法人進

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

大型機構投資人正把至少160億美元投入私募股權基金，在散戶資金撤出之際加碼布局，顯示這個市場雖然近期出現幾起違約事件，但大型投資人信心未減。

英國金融時報引述Preqin統計報導，北美私募信用業鎖定法人的直接貸款基金第2季至少籌得160億美元。這業務是私募信用市場的一環，承作不透過銀行作為中介的客製化貸款。截至6月25日止三個月，這類封閉型基金創下四年來第二高單季籌資規模。

加拿大退休金計畫CPP Investments全球信貸投資主管科拉（David Colla）指出，散戶資金在認清2021、2022年承作貸款的報酬不如預期後，已從私募信用市場撤出，留下的缺口正由法人填補。

黑石、Ares Management和貝萊德旗下HPS Investment Partners等大型私募投資集團，正拜會投資人，為新一批旗艦基金募資。知情人士說，Apollo Global也把最新旗艦直接貸款基金的籌資時程提前六個月，以把握市場需求。

黑石450億美元旗艦私募信貸基金共同主管馬歇爾（Brad Marshall）表示，許多投資人預期報酬會提高，尤其當鎖定散戶的基金出現資金外流、限縮了放款能力。他說，市場波動通常是投入資金的最佳時機，因為投資人較緊張，資本結構更保守，貸款利差也更大。

機構投資人的樂觀態度，與鎖定散戶及高淨值個人的基金所面臨的大量贖回形成強烈對比。從Apollo到摩根士丹利，多家私募投資集團已限制這類基金贖回；第2季贖回申請超過220億美元。

機構投資人的樂觀情緒，也受到美國經濟強韌以及市場預期聯準會（Fed）為遏制通膨可能升息的激勵。高利率環境將有助於提高浮動利率私募債務的報酬率。

此外，包括緬因州公共退休金與紐澤西州投資部門等大型退休金計畫，近期也相繼批准了對黑石及Golub Capital等私募信貸專業機構的鉅額投資承諾。

英國 退休金

延伸閱讀

台股吸錢…市場資金緊 央行釋放逾兆活水

科技股崩 暴露投機交易真相

多元資產+區域分散 添勝算

台股基金八強淨值創高 統一龍馬近一季漲73% 績效最佳

相關新聞

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

烏克蘭當局表示，俄羅斯六日以無人機和彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔地區，造成至少二十人死亡、七十七人受傷。攻擊發生在北大西洋公約組織七日於土耳其首都安卡拉舉行峰會的前夕。一位美國高層官員表示，總統川普將在峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何終結戰爭；澤倫斯基則把俄軍空襲造成嚴重傷亡歸因於攔截飛彈不足，呼籲美國與歐洲盟友盡快補強烏克蘭防空。

分攤軍費之外 川普還要盟國效忠

北約峰會七日於土耳其首都安卡拉召開。美聯社報導，北約秘書長呂特的唯一任務就是安撫一再威脅要退出北約的美國總統川普，而他最新的難題已不是分攤軍費，而是如何表現效忠，以回應川普對該組織所要求的「忠誠」。

烏克蘭猛轟油庫 俄陷燃料危機

英國金融時報分析顯示，烏克蘭正以前所未見的頻率攻擊俄羅斯能源基礎設施，不斷升級的無人機攻勢引發俄羅斯數十年來最嚴重的燃料危機。

家族對決 薩拉案開審 牽動菲大選

路透報導，菲律賓參議院六日開始審理副總統薩拉．杜特蒂彈劾案，這場政治攻防不僅可能決定她的政治生涯，也將牽動二○二八年大選，更讓杜特蒂與馬可仕家族這兩大政治勢力的裂痕進一步擴大。

哈米尼國葬 悼念人潮塞爆德黑蘭

伊朗為前最高領袖哈米尼舉行國葬，德黑蘭六日湧現大批送葬人潮，悼念者身穿黑衣、手持寫有「我們將奮起」的旗幟，沿著市中心路線前進，綿延近20公里。這場葬禮是伊朗近年最大規模政治動員之一，也讓美伊停火後的伊朗國內氣氛與對外立場再次受到關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。