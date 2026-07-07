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美301大刀瞄準60經濟體 擬祭出10%至12.5%關稅

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國貿易代表署（USTR）從7日起針對強迫勞動產品祭出新關稅措施舉行三天的公開聽證會，60個經濟體恐面臨最高12.5%新關稅。網路照片
美國貿易代表署（USTR）從7日起針對強迫勞動產品祭出新關稅措施舉行三天的公開聽證會，60個經濟體恐面臨最高12.5%新關稅。網路照片

美國貿易代表署（USTR）從7日起針對強迫勞動產品祭出新關稅措施舉行為期三天的公聽會，討論是否依據1974年貿易法第301條，對來自60個國家及經濟體的進口商品加徵10%至12.5%的關稅。

根據外媒報導，美國政府預計在本月20日前後公布最終決定，若這項關稅正式上路，將成為美國逾半世紀以來規模最大的301條款關稅行動，也可能重塑美國未來的關稅制度。

美國最高法院2月裁定總統不得依國際緊急經濟權力法（IEEPA）廣泛課徵關稅後，川普政府迅速改以1974年貿易法第301條作為法律依據，在3月針對60個主要貿易夥伴同步展開調查，主張各國若未禁止或未有效執行禁止強迫勞動產品進口，已構成不合理貿易行為。

根據USTR提出的建議，受影響經濟體將分為兩級課稅，包括台灣、加拿大、歐盟、墨西哥、印尼、巴基斯坦及厄瓜多等14個國家或經濟體，雖已建立或承諾建立禁止強迫勞動產品進口制度，但因執法成效不足，擬加徵10%關稅；其餘46個國家及地區，包括中國與印度等，因尚未建立相關制度，將面臨12.5%的額外關稅。

這項政策也被視為川普政府在最高法院限制緊急關稅權力後，重新建立長期關稅制度的重要布局。目前美國政府依1974年貿易法第122條實施10%臨時全球進口附加稅，最長僅能維持150天，預計7月下旬到期。新301關稅若如期上路，可望使川普政府維持目前的關稅收入與保護政策。

有別於過去301條款針對單一國家或特定產業，此次調查一次涵蓋60個經濟體，影響範圍占美國進口總額逾99%，貿易專家形容這是美國數十年來最大規模的關稅制度重整，而非單純的貿易爭端處理。

不過，新措施也引發各界質疑。中國批評美方以強迫勞動為由加徵關稅缺乏依據，反對任何單邊貿易限制；印度則表示仍持續與美方協商，強調目前方案尚未定案。

國際商會（ICC）也警告，美方要求企業自行證明供應鏈沒有強迫勞動措施，形同將舉證責任轉嫁給企業，未來其他國家可能起而仿效，增加全球企業的法遵成本與貿易風險。

貿易法 關稅 美國最高法院

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