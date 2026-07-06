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美股早盤／科技股壓力緩解、台積ADR飆4%…川普點讚戴爾 微軟裁員跌1.5%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
科技股壓力緩解，美股6日早盤走高。路透
科技股壓力緩解，美股6日早盤走高。路透

隨著油價下跌，科技股壓力暫時緩解，美股6日早盤走高，由晶片與科技股領漲，道瓊創盤中新高後轉為下跌0.2%。投資人也等待本周公布的經濟數據，以尋找美國經濟走向及聯準會Fed）政策走向的線索。

道瓊工業指數6日早盤一度上漲105點，或0.2%，創盤中新高，但隨後回落至平盤以下；標普500和那斯達克指數分別上漲0.5%和0.7%；費城半導體指數漲2.9%，台積電ADR漲4.8%。

博通早盤勁揚5.7%。博通提交SEC文件顯示，該公司將為多代蘋果產品開發並供應一系列客製化ASIC產品，深化雙方長期合作。

資料中心業者TeraWulf股價早盤暴漲17%。此前Anthropic與該公司簽署20年合約，將使用其肯塔基州的資料中心，預計在初始合約期間，可帶來逾190億美元營收。

投資人對AI題材重拾信心，科技股領軍大盤勁揚。追蹤標普500科技股的「SPDR科技類股ETF」（代號XLK）上漲逾1%。其中，威騰電子勁揚3%，半導體測試機器人巨頭Teradyne大漲4%；邁威爾科技與甲骨文分別上漲逾3%及逾2%。

其他個股方面，川普在白宮一場活動再度稱讚戴爾電腦，激勵後者揚升6%；微軟Xbox裁員3,200人，並剝離遊戲工作室，早盤股價下跌1.5%。

在此同時，在OPEC+同意提高產量目標，加上重新開放的荷莫茲海峽恢復原油運輸後，油價下跌，也緩解市場對通膨壓力加劇的擔憂。

市場本周將把焦點轉向Fed預計周三（8日）公布的6月會議紀錄。這也是華許主持的首次政策會議紀錄。

科技股 美股 微軟 川普 道瓊 Fed 標普 油價 聯準會

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