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中東戰事推升油價 印尼與星國誓維持馬六甲海峽暢通

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導
圖為航經馬六甲海峽大型船隻。 中央社
圖為航經馬六甲海峽大型船隻。 中央社

印尼新加坡今天矢言，就算伊朗對通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的船隻徵收費用，東南亞重要石油運輸要道馬六甲海峽仍會維持「可通行」狀態。

法新社報導，馬六甲海峽（Strait of Malacca）為印尼、馬來西亞、新加坡及泰國所圍繞，根據美國能源情報署（EIA），這條海峽是全世界石油運輸量最大的海上咽喉點。

美國能源情報署最新數據顯示，全球去年上半年每日有超過2300萬桶石油通過馬六甲海峽，約占海運石油總流量的29%。

中東戰爭推升油價令東南亞經濟承壓之際，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天與新加坡總理黃循財在雅加達會談時討論相關議題。

普拉伯沃表示，印尼與新加坡有意維持馬六甲海峽的自由通行。他指出：「我們將持續與馬來西亞及泰國協調，確保馬六甲海峽始終對所有國家開放、安全且可通行。」

黃循財則提及，新加坡與印尼致力維護「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所規定的航行自由與通行權，這條海峽必須「保持安全、暢通、所有人皆可通行」。

中東 印尼 荷莫茲海峽 新加坡 石油 馬來西亞

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